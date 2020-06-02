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İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi." denildi.

Cankut Taşdan   | 02.06.2020
İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de yer alan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi