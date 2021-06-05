İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayıs ayında 81 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Çataklı, "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu." dedi.
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