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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Hamdi Çelikbaş   | 04.05.2021
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Ankara

Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

Marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek.

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