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İçişleri Bakanı Soylu: Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız

İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız." dedi.

Sertaç Bulur   | 26.03.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı." dedi.

"Yunanistan'a 150 bin 600 kişi geçti"

Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde, ne zaman ilk vaka çıktı Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı." şeklinde konuştu.

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