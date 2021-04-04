Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad edeceklerini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.04.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Soylu: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Soylu Sultangazi'de güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında yapılacak caminin temel atma törenine katıldı

'PKK'ya bu yıl 11 kişi katıldı, 40 kişi dağdan indirildi'

'PKK'ya bu yıl 11 kişi katıldı, 40 kişi dağdan indirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: Yakalanan düzensiz göçmen sayısı salgın etkisiyle 2021'de 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir

İçişleri Bakanı Soylu: Yakalanan düzensiz göçmen sayısı salgın etkisiyle 2021'de 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir
Emniyet'e 15 Temmuz 2016 sonrası 124 bin 327 yeni personel alındı

Emniyet'e 15 Temmuz 2016 sonrası 124 bin 327 yeni personel alındı