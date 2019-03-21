İbrahim Kalın'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.
- "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi"
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Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21 Mart 2019
ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir.
Uluslararası hukukun, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in, Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."
İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.