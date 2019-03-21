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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Türkiye

İbrahim Kalın'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

İlkay Güder   | 21.03.2019
İbrahim Kalın'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uluslararası hukukun, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in, Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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