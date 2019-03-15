Hrant Dink cinayeti davasında tahliyelere itiraz kabul edildi
Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.
İstanbul
Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.
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