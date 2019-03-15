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Hrant Dink cinayeti davasında tahliyelere itiraz kabul edildi

Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.

Muhammed Enes Can   | 15.03.2019
Hrant Dink cinayeti davasında tahliyelere itiraz kabul edildi

İstanbul

Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi. 

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