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Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.08.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.


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