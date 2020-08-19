Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.
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