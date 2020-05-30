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Türkiye

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

Barış Gündoğan   | 30.05.2020
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi. 

Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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