Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
Müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. #MSB #TSK pic.twitter.com/l43BHNCRTh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.