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Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Lale Köklü Karagöz   | 16.06.2021
Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Hatay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Hatay ve Gaziantep'te belirlenen 103 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 76'sı Hatay'da, 4'ü de Gaziantep'te yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 fişek, 2 bin banka ve kredi kartı, 20 dizüstü bilgisayar, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar ve 25 harici bellek ele geçirildi.

Gözaltındaki 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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