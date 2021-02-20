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Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek.

Elif Küçük   | 20.02.2021
Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

İstanbul

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saraç için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti. (Arşiv) ( Ahmet Sel - Anadolu Ajansı )

Cenaze töreninin ardından Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu.

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ülkemizin en büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamız, Fatih Camii haziresine defnedilecek. Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, hazire alanındaki incelemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek