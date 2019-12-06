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Türkiye

Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 06.12.2019
Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Sınır kapısına gelen şüpheli araç ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde "sodyum" olarak beyan edilmesine karşın, 360 varilin üzerinde "sodyum siyanür" ifadesinin bulunduğu görüldü. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetli uzmanlar araçta taşınan maddeden numuneler aldı. Laboratuvar analizleri sonucu yükün "sodyum siyanür" olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanüre ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

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