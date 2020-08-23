Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"" dedi.

Hayati Akçay   | 23.08.2020
Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Fotoğraf: Gültekin Yetgin /AA

Giresun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Soylu, 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan
Koronavirüsle mücadelede kış uyarısı
Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek
Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi daha öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar