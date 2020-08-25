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İçişler Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
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Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı

Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu.

İlyas Gün   | 25.08.2020
Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Giresun'da üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı.

Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi.

Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.


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