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Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 19.12.2020
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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