Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi
Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalındığı tespit edilen, 1 milyon doların üzerinde değer biçilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, İncil'e antika eksperlerince 1 milyon doların üzerinde değer biçildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.