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Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalındığı tespit edilen, 1 milyon doların üzerinde değer biçilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rıdvan Korkulutaş   | 21.10.2020
Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, İncil'e antika eksperlerince 1 milyon doların üzerinde değer biçildiği öğrenildi.

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