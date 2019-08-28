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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Hatice Şenses Kurukız,Kübra Kara,İsmail Çimen   | 28.08.2019
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

İstanbul/Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde yaşamını yitirdi. 

Şenler'in cenazesi, yarın Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.  

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Şentop, paylaşımında, "Türkiye’de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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