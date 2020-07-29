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Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettiren koca ve hükümlü yakalandı.

Eren Bozkurt   | 29.07.2020
Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, jandarma ekiplerince dün Kovid-19 testi için Yüreğir Devlet Hastanesine Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirilen hükümlü Songül B. (31) ve kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, Songül B. ve Onur B'yi yakaladı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Olay

İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Songül B. (31), dün Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirilmişti.

Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçmıştı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş bulmuştu.

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Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı