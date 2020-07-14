Euro
7.81
Dolar
6.87
BIST 100
117,608.25
Altın
1,800.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

Enes Kaplan   | 14.07.2020
Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA’dan Kudüs’te Kovid-19’la mücadeleye tıbbi ekipman desteği
Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak
Kovid-19 vakalarında 4'üncü sıradaki Rusya normale dönmeye çalışıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı

Benzer haberler

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii Türk milletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarih yazmaya devam edeceğiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarih yazmaya devam edeceğiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti