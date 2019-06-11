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FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına operasyon: 49 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 49 zanlı gözaltına alındı.

Ömer Yıldız,Yusuf Koyun   | 11.06.2019
FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına operasyon: 49 gözaltı

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenledi. 

49 kişi gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin arandığı bildirildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı olarak çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

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