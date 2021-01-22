Euro
9.00
Dolar
7.40
BIST 100
1,545.65
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e çıktı.

Mustafa Güngör   | 22.01.2021
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 76'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 40'ı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 80 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 198 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma yürütüldüğü, gözaltı kararı bulunan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 25'i tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya'da aşı teslimatındaki gecikmeler Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasını yavaşlattı
Şanghay'da şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti
Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınanların sayısı 198'e ulaştı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınanların sayısı 198'e ulaştı