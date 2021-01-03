Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi.

Ali Rıza Akkır   | 03.01.2021
Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Muğla'da, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özcan Turan (50), sabah saatlerinde görevi başındayken nefes darlığı çekerek fenalaştı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Polis memurunun cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.

Turan'ın, emniyet teşkilatında 24 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti

Benzer haberler

Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti