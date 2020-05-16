Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fatih'te 4 kardeşin hayatını kaybettiği evin kapısına asılı 'Dikkat siyanür var' notunu en küçük kardeş yazmış

Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede geçen yıl evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin hayatını kaybettiği evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunun Oya Yetişkin değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığı belirlendi.

Başak Akbulut Yazar   | 16.05.2020
Fatih'te 4 kardeşin hayatını kaybettiği evin kapısına asılı 'Dikkat siyanür var' notunu en küçük kardeş yazmış

İstanbul

Adli Tıp Kurumu raporunda, geçen yıl Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybettiği, evin kapısında asılı "Dikkat siyanür var" notunun da Oya Yetişkin değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım 2019'da Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.

Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin'in yazdığı tahmin edilen bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.

Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 272 bini geçti
Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 628 bini geride bıraktı
Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor
İngiltere'de köpekler Kovid-19'u koklayarak teşhis etmeleri için eğitilecek

Benzer haberler

Fatih'te 4 kardeşin hayatını kaybettiği evin kapısına asılı 'Dikkat siyanür var' notunu en küçük kardeş yazmış

Fatih'te 4 kardeşin hayatını kaybettiği evin kapısına asılı 'Dikkat siyanür var' notunu en küçük kardeş yazmış