Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.
Ankara
Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.
#Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 2, 2020
Matkap Türkali-1’de dönecek.
Bahtı açık olsun. 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/l7QvatiYEm
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.