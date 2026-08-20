Beşiktaş, Avrupa'da tur kapısını araladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.

İlk Yarı

6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.

[1/15] [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (sağ 3) ile Kauno Zalgiris oyuncusu Rokas Lekiatas (sağda) mücadele etti. [10/15] UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (sağ 3) ile Kauno Zalgiris oyuncusu Rokas Lekiatas (sağda) mücadele etti. [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15] × [1/15] [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (sağ 3) ile Kauno Zalgiris oyuncusu Rokas Lekiatas (sağda) mücadele etti. [10/15] UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (sağ 3) ile Kauno Zalgiris oyuncusu Rokas Lekiatas (sağda) mücadele etti. [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15]

12. dakikada siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-0

27. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya kafa vuruşunu yapan Krekovic'in şutunda top, üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

46. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'nın geriye çıkardığı pasa gelişine vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunda, kaleci Svedkauskas uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Slivka'nın müdahalesiyle Oh yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler, beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 3-0

68. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne ortasına boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda, kaleci Svedkauskas topu son anda çelmeyi başardı.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa'da 5, ligde ise 1 maçta da kalesini gole kapatarak gol yemediği maç sayısını 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak rövanş maçını da kazanması halinde organizasyonda lig aşamasına yükselecek.

Tribünler gole doydu

Bu sezon oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen sadece 1 müsabakada 1'den fazla gol kaydeden Beşiktaş, Kauno Zalgiris müsabakasında taraftarlarını gole doyurdu.

İlk kez 3 gol atan Beşiktaş, Midtjylland'la oynanan ilk maçı 1-0'la geçerken, Danimarka'da oynanan rövanşı 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove (2) ve Eyüpspor'la oynanan maçlardan da 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Oh, bu sezon golle tanıştı

Beşiktaş'ın forvet hattında mücadelede eden Hyeon-gyu Oh, bu sezonki ilk resmi golünü attı.

Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçının yanı sıra ligde de 1 kez görev yapan Güney Koreli oyuncu, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi.

Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maça onbirde başlayan Oh, Eyüpspor maçına kulübede başlamış ve 63. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmişti.

Beklerden gol katkısı

Beşiktaş, ikinci golü savunmanın sağında ve solunda oynayan iki oyuncusunun işbirliğiyle kaydetti.

Siyah-beyazlı savunmanın solunda oynayan Rıdvan Yılmaz'ın 12. dakikada ortaladığı topu, sağ bekte forma giyen Amir Murillo filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk golde de topu Oh'la buluşturan Rıdvan Yılmaz, Murillo'nun golünde de son pası vererek iki gole de etki etti. Bu gol aynı zamanda Murillo'nun da bu sezonki ilk golü oldu.

Vlahovic'ten siftah

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla giren Vlahovic'in 69. dakikadaki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Orkun Kökçü üçüncü golünü attı

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Midtjylland'la oynanan maçta Beşiktaş adına sezonun ilk resmi golünü kaydeden milli oyuncu, Danimarka ekibiyle oynanan rövanş karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.

Orkun, Oh'un düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve 59. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Vincenzo Italiano: Hep kazanan takım olmamız gerekiyor

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, daha istekli olmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Daha fazla gol şansı bulmamız gerekiyor. Takım kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip ve bunu da bugün gösterdik. İlk kornerden maçı açabildik. Bunun için mutluyum. Böyle devam etmemiz ve daha da aç olmamız gerekiyor. Hep kazanan takım olmamız gerekiyor. Mentalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Daha fazla gol atmak için çalışmamız gerekiyor. Savunmadan çok mutluyum. Top kapmamız şu ana kadar harika. Daha bitmiş bir şey yok. Bir 90 dakika daha var. İlk maçta üstünlüğü sağladık ama daha bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Stoperlerinden memnun olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ilerleyen süreçte daha fazla rotasyon yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Üç stoperimi de oynattım. Üçünden de memnunum, beni zor duruma sokmadılar. Umarım beni yanıltmazlar. Oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesi ve bu inancın devam etmesi lazım. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de rotasyon yapmak zorundasınız. Maçlar arasında az zaman olduğu için yorgunluk oluyor. İki günde bir maç oynuyoruz, o yüzden daha taze ve diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz. Şu ana kadar çok yorucu bir performans olmadı ama ileride daha fazla oyuncu değişikliği görebileceksiniz.”

Beşiktaş taraftarının bu akşam itici güç olduğunu aktaran Italiano, "Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar taraftarın sayesinde oldu. Onlar bizim itici gücümüz. Bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Bu taraftar bunu sağlıyor. İlk dakikadan itibaren yüzde 100'ünüzü vererek koşmanız gerekiyor. Bütün taraftara teşekkür ederim. Bugün avantajı aldık, çok mutluyuz. Bunların hepsini taraftar sayesinde yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Amir Murillo: Harika bir oyun oynadık

Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, iyi oynayarak avantajlı bir skor aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Murillo, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Panamalı oyuncu, iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz." dedi.

Takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın kalitesini bildiğini anlatan tecrübeli sağ bek, "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." diye konuştu.

Amir Murillo, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farka dair bir soruya ise "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takımız. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz." yanıtını verdi.

Rıdvan Yılmaz: Ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki futbolcu, çok değerli bir başlangıç yaptıklarını anlatarak, "Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bireysel performansını da değerlendiren Rıdvan, şunları kaydetti:

“Tabii ki de çok mutlu ve gururluyum. Performansım arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım.”

Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz.”

Tecrübeli sol bek, bu performansı sürdürmek istediklerinin altını çizerek, "Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeljko Sopic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Kauno Zalgiris teknik direktörü Zeljko Sopic, siyah-beyazlı takımın daha iyi oynadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sopic, "Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Daha iyi olan takım Beşiktaş'tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. İyi savaştıkları için oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-0 yenildikten sonra bir hocanın buraya gelip 'Oyuncularımla gurur duyuyorum.' demesi size garip gelebilir ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. O seviyelere bizim gelmemiz biraz zor. Beşiktaş bugün daha fazla gol bulabilirdi. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik ama bu Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı demek değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın seviyesinin çok üst düzey olduğunu anlatan Sopic, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok fazla maçını izledim. Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Biz de Konferans Ligi'nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak. Konferans Ligi'nde ve ligde kendimize odaklanacağız. Dolayısıyla Beşiktaş'la kıyaslanmak gerçekten zor. Ben dürüst bir insanım. Hiçbir zaman bu maçtan sonra gidip de evimizde 4-0 kazanabiliriz diyemem. Eğer karşı rakip bizden iyiyse bazen de sadece onu tebrik etmek gerekir. Ligde ve Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar için elimizden geleni yapacağız. Bugün taraftarlar ve atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burada oynadığımız için oldukça mutluyuz."