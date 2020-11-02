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Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Korkmaz,Cemrecan Tutar   | 02.11.2020
Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

İzmir

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin ardından yaşanan panik ve bir süre sonra işletmenin bahçesinin zemininin suyla dolduğu görülüyor.


Bir başka güvenlik kamerasında ise depremden sonra birkaç kişinin koşarak sokaktan geçtiği görünüyor. Yaşanan su taşkınıyla sokak su ile dolarken, çeşitli malzemelerin akıntıya kapıldığı kameraya yansıyor.

Farklı bir görüntüde ise bir vatandaşın süreklenen ATV'sini kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele görülüyor.

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