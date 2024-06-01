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Samatya'daki deniz kirliliği vatandaşların tepkisini çekti

Fatih Samatya Sahili'nde kıyı boyunca oluşan yosunlar ve kötü koku, su yüzeyindeki yağ benzeri tabaka ve atılan çöpler vatandaşların tepkisine yol açtı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Samatya'daki deniz kirliliği vatandaşların tepkisini çekti

İstanbul

Vatandaşların sıcak havalarda sıklıkla denize girdiği bölgede kirlilik nedeniyle kimsenin olmadığı görüldü.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İki çocuğuyla sahile gezmeye gelen Umut Babacan, AA muhabirine, buraların daha önce böyle olmadığını, bölgede çoluk çocuk denize girdiklerini söyledi.

Babacan, son zamanlarda buraya gelenlerin tüm çöplerini atıp gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

''Martıları beslemek için genellikle ekmek atıyorlar, bu ekmekler de deniz salyası dediğimiz bir madde biriktiriyor. Çok pis duruyor, özellikle akşama doğru kötü koku oluşuyor. Yaklaşık 20 yıldır buradayım. Önceleri çocuklarımızla denize girer, balığımızı tutar, midyemizi toplardık ama artık böyle bir şey mümkün değil. Bir an önce temizlenmesi lazım.''

Kayalıkların üzerinin önceki yıllarda insanlarla dolduğunu ifade eden Babacan, temizleme çalışması yapılmadığı için son 2-3 yıldır denize girenlerin sayısının yok denecek kadar azaldığını söyledi.

Sahile arkadaşlarıyla gelen Şehmuz Yüce de yetkililerin burayı görmemesinin mümkün olmadığını dile getirerek, tarihi surların bulunduğu bölgenin temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yüce, önceleri sürekli burada piknik yaptıklarını, ancak son zamanlarda kötü koku dolayısıyla bölgede duramadıklarını, insanların denize girmek için başka yerlere gittiğini söyledi.

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