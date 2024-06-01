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İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.

Hikmet Faruk Başer  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu'nda, Topkapı istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Metrobüs yangını nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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