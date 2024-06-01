İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu'nda, Topkapı istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Metrobüs yangını nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.