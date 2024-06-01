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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İsa Toprak  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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