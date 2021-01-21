Et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihlal edildiği saptanan görüntülerle ilgili inceleme
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan iki kişinin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli/Ankara
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde denetim yapıldı.
Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı. Denetimle ilgili tutanak düzenlendi.
Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, Bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını, iş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirtti.
Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı: Suç duyurusunda bulunuldu
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu işletmenin toplumda infiale neden olduğu, bu sebeple işletme hakkında hukuki sürecin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde, maskeleri çenelerine indiren iki kişinin "Dana dana" isimli şarkı eşliğinde dans ederek hazır dönerleri hijyen kurallarından uzak paketledikleri görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.