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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Başak Akbulut Yazar   | 15.05.2020
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin iddianame kabul edildi

İstanbul

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyetinin iddianameyi kabulüyle açılan davanın duruşmaları, ilerleyen günlerde yapılacak.

İddianamede, şüphelilerden şirket yöneticisi Okan K. ile özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S. ve Serhat K'nin "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan, hostes şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K'nin ise "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılması isteniyor.


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