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Erzurumlu hafızlardan şehit askerler için hatim ve dua

Vuslat Derneği'nin Erzurum’daki İslami İlimler Medresesi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve hocaları, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler ve tüm şehitler için hatim indirerek dua okudu.

Ali Ebubekir Tokcan   | 06.03.2021
Erzurumlu hafızlardan şehit askerler için hatim ve dua

Erzurum

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları ve içerisinde bulunduğu zorlu şartlar sebebiyle derneğin desteklediği bütün medreselerde manevi seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Erzurum’daki İslami İlimler Medresesi'nde de Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler başta olmak üzere, tüm şehitler için Kur'anı Kerim okunarak duaların edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda her zaman olduğu gibi her şeyimizle, 'ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele eden Mehmetçiğimiz, devletimiz ve aziz milletimizin yanındayız. Hafızlarımızın günlük duaları ve hatimleri devam edecek. Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin birlik ve beraberliği için şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

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