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Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Esin Işık   | 18.01.2020
Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kanun, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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