Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kanun, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.