Emniyetten 'PAK geliyor' paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarma ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.
PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.
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#PAK geliyor‼️@guvenlikdaire pic.twitter.com/YZIRaT2XkQ— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 19, 2021