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Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 29.08.2020
Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti:

"Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım.

Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum."

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