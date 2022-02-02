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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan otoriteleri zulümleri himaye ediyor

Mehmet Tosun   | 02.02.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan otoriteleri zulümleri himaye ediyor

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumların Yunan güçlerince ölüme sürüklendiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan güçleri, çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor. Cumhurbaşkanı'mız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde 'Bilmiyoruz, inceleyelim' dediler. Halbuki o saatte bile televizyonlar bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor. Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu, bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız."

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