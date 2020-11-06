Emine Erdoğan: Timur Selçuk'un şarkıları gençliğimizin sesiydi
Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum."
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Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk’u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 6, 2020
Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk’u da rahmetle yad ediyorum.