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Emine Erdoğan: Kalplerdeki engelleri aşabilirsek fiziki engelleri de hafifletebiliriz

Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımında, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.12.2019
Emine Erdoğan: Kalplerdeki engelleri aşabilirsek fiziki engelleri de hafifletebiliriz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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