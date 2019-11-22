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Elbeyli Geçici Barınma Merkezi kışa hazır

Türkiye'nin, göçmenlerin insani yaşam şartlarında barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ortaya koyduğu örnek çalışmalar arasında yer alan Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kış hazırlıkları tamamlandı.

İzzet Mazi   | 22.11.2019
Elbeyli Geçici Barınma Merkezi kışa hazır Fotoğraf: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım/AA

Kilis

Suriyelilerin barındırıldığı merkezler Türkiye'nin yüz akı oldu

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, dünyaya örnek olan modern geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Suriyelilerin eğitimden sağlığa ve sosyal alanlara kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki geçici barınma merkezleri, iç savaş mağdurların yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor. ( Salim Taş - Anadolu Ajansı )

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla örnek çalışmaların yapıldığı Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kış hazırlıkları tamamlandı.

Yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarcası da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturduğu kamplarda da misafirlerini dünyaya örnek olacak şartlarda ağırlıyor.  

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok hizmetin verildiği Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde de yaklaşan kış mevsimi nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.

Merkezdeki okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atıksu arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanları bakımdan geçirildi.

Hazırlıklar kapsamında, konaklayanların soğuk havadan etkilenmemesi için kamp yönetimince geçen yıl dağıtılan radyatör tipi ısıtıcı ve elektrikli sobaların gerekli bakım onarımları da yapıldı. Bunun yanında ihtiyaç sahibi bazı ailelere de battaniye, uyku matı ve mont yardımında bulunuldu.

Hastane ve sağlık ocaklarında da gerekli iyileştirmeyi yapan teknik ekipler, konteynerlerin kapı ve pencerelerini gerekli bakımdan geçirerek, kış şartlarına uygun hale getirdi.

"Türk devletine çok teşekkür ederiz"

Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli Abdulkerim Mercimek, AA muhabirine, yaklaşan kış şartları nedeniyle konteynerlere bakımların yapıldığını belirtti.

İç savaşın başladığı ilk günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve halkının kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Mercimek, "Türk devletine çok teşekkür ederiz, bize her türlü desteği sağladılar ama insanın memleketi gibisi yok. Topraklarımızı çok özledik, inşallah önümüzdeki kışa kadar iç savaş biter ve sağ salim ülkemize döneriz. "diye konuştu.

Meryem Muhammed de Türkiye'nin kendilerini rahat ettirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de kendisini ülkesindeymiş gibi hissettiğini aktaran Muhammed, "Türk halkı bizden hiçbir şey esirgemedi. Allah Türk halkını korusun. İnsanın vatanı gibisi olmuyor ama inşallah savaş bitsin ve ülkemize dönelim." ifadelerini kullandı.

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