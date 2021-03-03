Euro
8.88
Dolar
7.34
BIST 100
1,551.61
Altın
1,727.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklanıyor
logo
Türkiye

Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ'da jandarma ekipleri, yabani hayvanlar için kırsal ve dağlık araziyi yem koydu.

İsmail Şen   | 03.03.2021
Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ

Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ'da jandarma ekipleri, yabani hayvanlar için kırsal ve dağlık araziye yem bıraktı. ( Jandarma Genel Komutanlığı - Anadolu Ajansı )

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri kent genelinde kırsal ve dağlık arazide belirlenen noktalara yabani hayvanların beslenebilmeleri için buğday, et, yonca ve saman bıraktı.

Ekipler ayrıca Keban Baraj Gölü üzerinde kayıkla ulaşımın güç olduğu uzak noktalardaki balıklar için drone ile havadan yem bıraktı.

Kentte vatandaşın güvenliği için 7 gün 24 saat çalışma yürüten jandarma ekipleri sosyal ve çevresel faaliyetleri de ihmal etmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
AB Komisyonunun uyarısına rağmen bazı Birlik ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı
'Cenaze sonrası bir köyde 200'e yakın pozitif vakamız olmuştu'
Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay

Benzer haberler

Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

İstanbul'un yaban hayatı özel üretilen geyik, karaca ve sülünlerle zenginleşiyor

TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'un marka değerine değer katacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'un marka değerine değer katacak
Yetim çocukların yüzü doğum günü sürpriziyle gülüyor

Yetim çocukların yüzü doğum günü sürpriziyle gülüyor
Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi