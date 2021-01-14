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Elazığ'da depremzedeler için yapılan 676 konutun kurası çekildi

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Bizmişen Mahallesi'nde inşa edilen 676 konutun kura çekimi yapıldı.

Suat Öztürk   | 14.01.2021
Elazığ'da depremzedeler için yapılan 676 konutun kurası çekildi

Elazığ

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bizmişen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 781 konuttan 676'sı için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, tamamlanan deprem konutlarını hemen hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, Bizmişen Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan 781 konuttan 676'sını vatandaşlara kura çekmek suretiyle teslim edeceklerini söyledi.

Depremzedeler için yapılan tüm konutların hızla tamamlanmaya çalışıldığını aktaran Yırık, TOKİ tarafından yapılan konutların konforlu, modern, her türlü zenginlikleri ve donatılarıyla vatandaşların rahatlık içerisinde oturacağı, deprem korkusundan uzak bir şekilde yaşayabileceği, yatay mimariye uygun, mükemmel bir şekilde yapıldığını belirtti.

Yırık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kurayla birlikte 3 bine yakın bir konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş oluyoruz. Çok kısa süre sonra vatandaşlarımıza 8 bine yakın konutun kurasını çekerek teslim edilecek. Onun da hazırlığını yapıyoruz." dedi.


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