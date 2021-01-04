Euro
9.09
Dolar
7.43
BIST 100
1,495.43
Altın
1,941.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

Özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

Selma Kasap   | 04.01.2021
Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.

Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

Benzer haberler

Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullara kaynak desteği

Bakan Ziya Selçuk: Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor

Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı

Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı
Okullardaki "etkileşimli tahtaların" bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak

Okullardaki "etkileşimli tahtaların" bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak