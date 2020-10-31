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İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Edirne'den AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip İzmir'e sevk edildi

Edirne'den AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma aracı ile 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet İzmir'e sevk edildi.

Cihan Demirci   | 31.10.2020
Edirne'den AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip İzmir'e sevk edildi

Edirne

İzmir'deki depremin ardından yurdun birçok kentinden olduğu gibi Edirne'den de yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir'e sevk edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir'deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları ile yola çıktı.



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