Euro
7.40
Dolar
6.79
BIST 100
96,588.56
Altın
1,690.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı

Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fırın, market ve bankalara, müşterilerine ücretsiz dağıtmaları amacıyla 7 bin 500 maske verildi.

Gökhan Zobar   | 13.04.2020
Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı Fotoğraf: Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı

Edirne

Valilik koordinasyonunda Edirne Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler tarafından üretilen maskeler, İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun tarafından fırın, market ve bankalara teslim edildi.

Maskelerin ulaştırılmasının ardından esnaf, alışverişe gelen müşterilere ücretsiz maske dağıtımına başladı.

İl Ticaret Müdürü Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yüze yakın iş yerine maske dağıtıldığını ve esnafın uygulamadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halk sağlığına yönelik önlemler alındığını belirten Altun, "Fırınlar, marketler, bankalar ve sanayi esnafımıza maskeleri ücretsiz dağıtıyoruz. Onlar da maskesiz alışverişe gelen müşterilerine maske dağıtacaklar." dedi.

Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz da kentteki 50 fırında gerekli hijyen tedbirlerinin alındığını ifade ederek, "Ücretsiz maskeler için Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Fırıncılar olarak bu dönemde tüm tedariklerimizi yaptık. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 329'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı

Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı

Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi

İstanbul'da camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi

'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor
Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu