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Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı

Edirne Keşan'da bahar gününü andıran 17 derecelik hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince ceviz, badem ve erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Cihan Demirci   | 05.02.2021
Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı

Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince ceviz, badem ve erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Bahar gününü andıran 17 derecelik hava sıcaklığı bölgedeki bitkilerin gelişimini etkiledi.

Keşan ilçesinde bazı meyve ağaçları "yalancı bahara" aldanıp çiçeklendi.

"Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok ama meyve üretimi anlamında kayıplar olabilir"

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların "yalancı bahara" aldandığını söyledi.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyrettiği belirten Açar, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle ağaçlar çiçeklerini açtı." dedi.

Açar, bu durumun meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olabileceğini ifade ederek "Üretici açısından beklenen bir olay değildir. Ancak yapacak bir şey yok. Ekim, kasım aylarından itibaren bazı tedbirler alarak erken çiçeklenme önlenebilir." diye konuştu.

Özellikle bu mevsimde ağaç köklerinin sulanıp uzmanlarca verilen ilaçların kullanılabileceğini belirten Açar, "Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok ama meyve üretimi anlamında kayıplar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı

Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı