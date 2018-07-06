Doğu Karadeniz'in 40 kaynaklı şelalesine turist ilgisi

Doğu Karadeniz'in en önemli turizm mekanlarından biri olarak gösterilen ve 40 ayrı noktadan doğarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi, yazın gelmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çok sayıda kaynaktan akan sularla farklı bir ambiyans ve bitki örtüsü manzarası sunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

GÜMÜŞHANE - HAKAN BURAK ALTUNÖZ

Çok sayıda kaynaktan akan sularla farklı bir ambiyans ve bitki örtüsü manzarası sunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Gümüş ve altın madenlerinin zenginliği, İpek Yolu üzerindeki konumundan dolayı tarih boyunca önemini kaybetmeyen Gümüşhane, turizm alanında yapılan çalışmalar nedeniyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Çevresinde yapılan yürüyüş yolları, piknik alanları ve cam seyir terasının ardından daha iyi görünüme kavuşan Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin de ilk adresleri arasında yer alıyor.

Gürgen ve meşe ağaçları arasındaki dağların eteğindeki yaklaşık 40 kaynaktan oluşan şelale, 15 metre yükseklikten dere yatağına dökülerek vadi boyunca ilerliyor. Yöre insanı tarafından "Kırk Gözeler" diye de adlandırılan şelale üzerine yapılan cam seyir terası ise ziyaretçilere doğayı izleme fırsatı sağlıyor.

2001 yılında tabiat parkı ilan edilen şelale, piknik alanlarının çokluğu ve son yıllarda yapılan sosyal tesisleriyle de gelenlere daha çok zaman geçirme imkanı tanıyor.

"Burası adeta bir kompleks gibi"

İstanbul'dan ailesiyle geldiği kentte Tomara Şelalesi'ni ziyaret eden Rıdvan Tepeyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adeta doğa harikası bir yerle karşılaştıklarını söyledi.

Şelalenin ve çevresindeki doğanın mutlaka görülmesi gerektiğine işaret eden Tepeyurt, şunları kaydetti:

"Şelalenin kaynağındaki o kadar suyun bir arada çıkması çok ilginç. Buna benzer yerler gördüm ama burası kadar harika bir yer görmedim. Cam seyir terası dahil her şey çok güzel. Ayrıca ziyaretimizde burayı çok temiz ve bakımlı bulduk. Burası adeta bir kompleks gibi olmuş. Terasa gidilen yolda yapılan dinlenme ve piknik alanları, restoranlar, marketler, yöresel eşyalarla çok ilgimizi çekti."

Resul Tunçver ise şelaleye her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, "Önceki yıllara göre daha gelişmiş bulduk. Çok özen gösterilmiş. Halkın ilgisine karşılık hizmet olarak geri dönüş yapılmış. Bu da bizi çok memnun etti. Özellikle il dışından gelen misafirlerimizi Giresun'dan buraya getiriyoruz. Doğa ile baş başa ve güzel bir dinlenme alanı. Ziyaret edenlere baktığımızda önceki yıllara göre yoğunluk olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Şelalenin suyuna girme fırsatı bulduğunu söyleyen Sefer Sıpıç da cam seyir terasını çok beğendiğini ifade ederek, ailesiyle bir daha gelmeyi çok istediğini sözlerini ekledi.