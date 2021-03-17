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Türkiye

Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Muhammet Mutaf   | 17.03.2021
Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Erzincan ve Iğdır'da yağmur beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, öğle saatlerinden sonra ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da sıfırın altında 1, Ardahan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı ile Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 13, Erzincan'da 10, Erzurum'da 9, Kars'ta 6, Ardahan ile Ağrı'da 5 derece olacak.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ağrı'da 25, Erzurum'da 8, Kars'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bölgede bulunanların kuvvetli rüzgar, buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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