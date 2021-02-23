Euro
8.57
Dolar
7.05
BIST 100
1,526.92
Altın
1,807.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Türkiye

Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Diyarbakırlı iki usta, sağlık çalışanlarına destek vermek için Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki devlet hastanesini ücretsiz boyayarak, örnek bir dayanışma sergiledi.

Bülent Temiz   | 23.02.2021
Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Karlıova Devlet Hastanesinde boya yapılacağını, aynı hastanede görev yapan sağlık personeli kardeşinden öğrenen Diyarbakırlı usta Ozan Güzel, bu çalışmayı arkadaşı ile gönüllü yapmak istediklerini hastane yönetimine bildirdi.

Yönetimin uygun görmesi üzerine boya ustası Ozan Güzel ve arkadaşı Esat Güngör, Diyarbakır'dan Bingöl'e gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının güzel bir ortamda hizmet vermesine katkı sunmak isteyen iki usta, yaklaşık bir ay süren çalışma ile 4 katlı, 50 yataklı Karlıova Devlet Hastanesinin tamamını ücretsiz boyadı.

Usta Güzel, yönetimin kabul etmesi ile zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ayda arkadaşım Esat Güngör ile hastanenin tamamını boyadık. Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyor. Onlar için bir ay çalıştık. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Başhekim Zehra Bingöl ise sağlık personeli için gösterilen bu dayanışma örneğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Böylesine duyarlı vatandaşlarımızı gördükçe sağlık çalışanları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (23 Şubat 2021)
'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'

Benzer haberler

Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı