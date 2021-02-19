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Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari'den 9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Emircan için katılan anne Nihal Çiftçi "Bu acıyı çeken bilir. Bir kadına, bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi

Ahmet Kaplan   | 19.02.2021
Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 536'ncı gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için gelen anne Nihal Çiftçi ile Diyarbakır'dan 6 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Nupeldan için gelen baba Ali Şahin de eyleme dahil oldu.

Anne Çiftçi, 9 yıl önce evladının okula gittiğini ve bir daha eve dönmediğini belirterek, araştırmaları sonucunda terör örgütü PKK'nın oğlunu kaçırdığını öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun yokluğunda büyük acılar çektiğini ifade eden Çiftçi, "Gece sabahlara kadar uyumadım. Kış günlerinde oğlum soğukta diye ben içeri giremiyordum. Çoğu zaman balkonda uyudum. Oğlum açtır diye yemek yiyemiyorum. Bu acıyı çeken bilir. Bir kadına bir anneye, bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok." dedi.

Evladının kaçırılmasının sorumlusunun HDP ve PKK olduğunu aktaran Çiftçi, oğlu için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

Terör örgütü tarafından 2018'de oğlunun öldüğü yönünde duyuru yapıldığını ve bunun için söz konusu kişinin evladı olup olmadığı yönünde araştırma yapıldığını aktaran Çiftçi, "Tabii ki yalandı, bundan eminim. DNA testi yaptırdım, onların dediği cenaze oğluma ait çıkmadı. Ya beni öldürecekler ya oğlumu verecekler. Oğlum gelene kadar buradayım, bu çadırdayım ve buradan kesinlikle ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, oğlunun geri gelmesini ve kendisini bu azaptan kurtarmasını istedi.

Van'dan 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Nevzat için eylemini sürdüren baba İbrahim Eregli de evladından bugüne kadar bilgi alamadığını anlattı.

Mücadelelerinde kararlı olduklarını ifade eden Eregli, "Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Evladımı HDP'den istiyorum. Oğlum gelsin devlete teslim olsun. Devletimiz güçlüdür, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.


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