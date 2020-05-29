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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasına ilişkin, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 29.05.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasına ilişkin, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, camilerin bugün tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, “Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah. Sabır ve sükûnetle aldığımız tedbirlere uyarak verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Normalleşme sürecini bu dikkat, anlayış ve sağduyu ile yürütebilirsek inanıyorum ki en yakın zamanda tüm vakitleri cami içinde cemaatle kılmamız mümkün olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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